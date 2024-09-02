В Угледаре ВС РФ начали штурм

Военные России начали штурм города Угледар в ДНР, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

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Бойцы активно атакуют позиции Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии и авиации. По предварительным данным, противник уже частично отошел с некоторых укреплений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась сложная обстановка на четырех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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