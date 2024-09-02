В Угледаре ВС РФ начали штурм
2 сентября 202402:35
Военные России начали штурм города Угледар в ДНР, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военнослужащих 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
Бойцы активно атакуют позиции Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии и авиации. По предварительным данным, противник уже частично отошел с некоторых укреплений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась сложная обстановка на четырех направлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru