Зеленский: Бить ракетами по России — значит заставить Кремль искать мир

Главные союзники Украины на Западе должны понять, что удары дальнобойными ракетами по территории России — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир, сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

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В своем обращении к США, Великобритании, Франции ​​и Германии глава государства попросил разрешение «реально и всецело защитить Украину и украинцев».

Зеленский отметил, что Украина и западные страны имеют договоренности по поставкам систем противовоздушной обороны ВСУ, поэтому именно сейчас необходимо начать бить вглубь России.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев надеется, что американские власти дадут разрешение для ударов дальнобойным оружием США на территории России после передачи списка возможных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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