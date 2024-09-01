Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась сложная обстановка на четырех направлениях

По словам главы государства, сложнее всего ВСУ на красноармейском участке (украинское название покровское).

«Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту», — отметил Зеленский.

Ранее президент Украины заявил, что главные союзники Украины на Западе должны понять, что удары дальнобойными ракетами по территории России — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

