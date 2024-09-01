Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась сложная обстановка на четырех направлениях
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что из-за активных боевых действий армии России на краматорском, купянском и торецком направлениях сложилась непростая ситуация для украинских Вооруженных сил.
По словам главы государства, сложнее всего ВСУ на красноармейском участке (украинское название покровское).
«Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту», — отметил Зеленский.
Ранее президент Украины заявил, что главные союзники Украины на Западе должны понять, что удары дальнобойными ракетами по территории России — это наилучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru