В Турции заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине

Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине, сообщил на пресс-конференции глава МИД Турции Хакан Фидан.

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«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — заявил дипломат. По его словам, конфликт «должен как можно скорее прекратиться».

Ранее Фидан заявил, что конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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