В Турции заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине
3 января 202501:52
Анкара выступает за немедленное прекращение огня на Украине, сообщил на пресс-конференции глава МИД Турции Хакан Фидан.
«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — заявил дипломат. По его словам, конфликт «должен как можно скорее прекратиться».
Ранее Фидан заявил, что конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru