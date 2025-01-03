В Турции заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине

«Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине», — заявил дипломат. По его словам, конфликт «должен как можно скорее прекратиться».

Ранее Фидан заявил, что конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

