Турция: Конфликт вокруг Украины может расшириться до применения ядерного оружия
Анкара видит риски географического расширения конфликта вокруг Украины и применения ядерного оружия, заявил во время выступления в парламенте министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, в следующем году турецкие власти продолжат прилагать усилия, чтобы как можно скорее посредством переговоров положить конец конфликту.
Дипломат также указал, что, в том числе военная поддержка, оказанная Киеву Западом, и нападения Украины на российскую территорию вывели напряженность в регионе на новый уровень.
Ранее депутат Рады предложил Украине заняться созданием ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru