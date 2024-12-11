По его словам, в следующем году турецкие власти продолжат прилагать усилия, чтобы как можно скорее посредством переговоров положить конец конфликту.

Дипломат также указал, что, в том числе военная поддержка, оказанная Киеву Западом, и нападения Украины на российскую территорию вывели напряженность в регионе на новый уровень.

Ранее депутат Рады предложил Украине заняться созданием ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

