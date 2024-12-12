СМИ: Трамп предложил военных ЕС для контроля прекращения огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

В ходе встречи в Париже 7 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО.

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Трамп считает, что Европа должна взять на себя главную роль в обеспечении безопасности и поддержке Украины, а США могут оказать поддержку этому процессу, но не намерены отправлять свои войска. Он также отметил, что Европа должна оказывать давление на Китай для влияния на Россию с целью завершения конфликта. Стороны обсуждали возможность введения пошлин на китайские товары как инструмент переговоров.

WSJ отмечает, что европейские официальные лица полагают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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