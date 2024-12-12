СМИ: Трамп предложил военных ЕС для контроля прекращения огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

В ходе встречи в Париже 7 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп заявил, что поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО.