В Сумской области Украины раздаются мощные взрывы

Мощные взрывы раздаются в Сумской области на северо-востоке Украины, сообщает «РЕН ТВ».

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

Подробности произошедшего неизвестны.

В настоящее время на территории Сумской и Черниговской областей звучат сирены о воздушном нападении.

Ранее взрывы произошли в украинских Измаиле и Рени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыСпецоперацияУкраина

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