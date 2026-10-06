Лавров: Россия слышит заявления НАТО о подготовке к войне

Москва слышит заявления НАТО о подготовке к войне с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В НАТО назвали необходимой подготовку к возможной биологической войне

По его словам, руководство страны «держит ухо вострос, продолжая решать задачи, поставленные главой государства в рамках специальной военной операции.

«Не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей«, - указал министр.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что НАТО разрабатывает стратегию «быстрой победы» на случай конфликта с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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