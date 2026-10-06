Дело против руководителя детского хосписа «Дом с маяком» Мониавы прекращено

В начале сентября Мониаве было предъявлено обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Симоновский суд Москвы назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий

По словам Бирюкова, дело в отношении Мониавы было прекращено по причине отсутствия состава преступления.

Ранее президент Союза адвокатов РФ Игорь Трунов, комментируя дело против Мониавы, заявил «Радиоточке НСН», что общественно полезная деятельность не освобождает от уголовной ответственности, но может способствовать смягчению наказания.