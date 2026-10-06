Парикмахеры и косметологи стали самыми высокооплачиваемыми бьюти-специалистами

Уточняется, что в августе медианная зарплата в сфере красоты и фитнес-индустрии выросла на 11% относительно последнего летнего месяца прошлого года. Больше всех зарабатывают парикмахеры и косметологи - 118 тысяч и 112 тысяч рублей, соответственно.

Также в конце лета высокие зарплаты предлагали мастерам ногтевого сервиса (106 тысяч рублей) и менеджерам по продажам (102 тысячи рублей). Массажистам работодатели предлагали 94 тысячи рублей в месяц.

По данным исследователей, педлагаемые зарплаты на 25% превысили ожидания.

Ранее сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал заявил «Радиоточке НСН», что прямой корреляции между полом медработника в РФ и его зарплатой нет.

