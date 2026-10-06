Парикмахеры и косметологи стали самыми высокооплачиваемыми бьюти-специалистами
Парикмахеры и косметологи стали самыми высокооплачиваемыми бьюти-специалистами в России. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru и платформы для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия» сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что в августе медианная зарплата в сфере красоты и фитнес-индустрии выросла на 11% относительно последнего летнего месяца прошлого года. Больше всех зарабатывают парикмахеры и косметологи - 118 тысяч и 112 тысяч рублей, соответственно.
Также в конце лета высокие зарплаты предлагали мастерам ногтевого сервиса (106 тысяч рублей) и менеджерам по продажам (102 тысячи рублей). Массажистам работодатели предлагали 94 тысячи рублей в месяц.
По данным исследователей, педлагаемые зарплаты на 25% превысили ожидания.
Ранее сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал заявил «Радиоточке НСН», что прямой корреляции между полом медработника в РФ и его зарплатой нет.
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