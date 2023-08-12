В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу
12 августа 202310:15
В семи областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Таковы данные официального ресурса по оповещению населения 12 августа, в субботу.
Сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Также предупреждения объявлены в нескольких районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевских властей.
Ранее российские силы пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью 20 беспилотников в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru