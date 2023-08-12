В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Таковы данные официального ресурса по оповещению населения 12 августа, в субботу.

В США заявили, что ВСУ не удержат территории даже при успехе контрнаступления

Сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Также предупреждения объявлены в нескольких районах ДНР, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем киевских властей.

Ранее российские силы пресекли попытку Киева атаковать Крым с помощью 20 беспилотников в ночь на субботу. Об этом сообщили в Минобороны России.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРегионыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры