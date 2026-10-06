В Еврокомиссии призвали упразднить право вето стран Евросоюза по санкциям

В представленном ею проекте реформ отмечается, что по вопросам санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения Евросоюза решение следует принимать квалифицированным большинством голосов.

«Чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», - указала Кос.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что идея отменить право вето в Евросоюзе, скорее всего, провалится, однако попытки её реализовать продолжатся.

