В Еврокомиссии призвали упразднить право вето стран Евросоюза по санкциям
В Евросоюзе следует управзднить право вето входящих в объединение стран по некоторым вопросам. Как пишет RT, с таким предложением выступила еврокомиссар Марта Кос.
В представленном ею проекте реформ отмечается, что по вопросам санкций, борьбы с уклонением от налогов и расширения Евросоюза решение следует принимать квалифицированным большинством голосов.
«Чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения», - указала Кос.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что идея отменить право вето в Евросоюзе, скорее всего, провалится, однако попытки её реализовать продолжатся.
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