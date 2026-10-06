Компанию блогера Влада Бумаги признали банкротом
Компанию блогера Влада Бумаги (Влад А4) «А4 Трейд» признали банкротом. Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщает РИА Новости.
Решение принято по заявлению индивидуального предпринимателя Александра Руденко. Уточняется, что он поставил в адрес «А4 Трейд» товары на сумму около $637 тысяч, однако покупатель оплатил поставку не полностью.
Отмечается, что в отношении компании Бумаги открыто конкурсное производство. Её задолженность перед Руденко в размере более семи млн рублей была включена в реестр требований кредиторов.
Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом футбольный клуб «Химки», задолжавший налоговым службам около 450 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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