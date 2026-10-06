Компанию блогера Влада Бумаги признали банкротом

Компанию блогера Влада Бумаги (Влад А4) «А4 Трейд» признали банкротом. Об этом со ссылкой на Арбитражный суд Москвы сообщает РИА Новости.

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Решение принято по заявлению индивидуального предпринимателя Александра Руденко. Уточняется, что он поставил в адрес «А4 Трейд» товары на сумму около $637 тысяч, однако покупатель оплатил поставку не полностью.

Отмечается, что в отношении компании Бумаги открыто конкурсное производство. Её задолженность перед Руденко в размере более семи млн рублей была включена в реестр требований кредиторов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом футбольный клуб «Химки», задолжавший налоговым службам около 450 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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