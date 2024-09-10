В США заявили о важности Красноармейска для ВСУ
Американские власти считают важным, чтобы Вооруженные силы Украины продолжали попытки удержать Красноармейск (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.
По его словам, Вашингтон считает расположение города стратегическим. «Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникаций», — указал он.
Райдер отметил, что Киев «много инвестирует» в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения военными России.
Ранее стало известно, что возможное крушение обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе откроет новый этап конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru