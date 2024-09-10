По его словам, Вашингтон считает расположение города стратегическим. «Этот город находится на стратегическом пересечении дорог, в особенности с точки зрения линий коммуникаций», — указал он.

Райдер отметил, что Киев «много инвестирует» в попытки удержать Красноармейск от предстоящего освобождения военными России.

Ранее стало известно, что возможное крушение обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе откроет новый этап конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

