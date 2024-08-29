Замглавы ЦРУ признал успехи ВС России на красноармейском направлении
Российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, признал замдиректора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.
«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — отметил Коэн.
По его словам, россияне «добиваются определенных успехов» и могут взять город.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на красноармейском направлении. Как сообщали СМИ, Киев опасается штурма населенного пункта со стороны российских войск, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru