Замглавы ЦРУ признал успехи ВС России на красноармейском направлении

Российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (Покровска) на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики, признал замдиректора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — отметил Коэн.

По его словам, россияне «добиваются определенных успехов» и могут взять город.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на красноармейском направлении. Как сообщали СМИ, Киев опасается штурма населенного пункта со стороны российских войск, пишет Ura.ru.

