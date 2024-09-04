Не исключается, что это произойдет в ближайшие недели. Тогда «перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра», — сказано в материале.

Портал отмечает, что опасность развала украинского фронта связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов ВСУ, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны.

Российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.

