СМИ: Поражение ВСУ в Донбассе откроет новый этап в конфликте вокруг Украины
Возможное крушение обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе откроет новый этап конфликта, сообщает британский интернет-ресурс UnHerd.
Не исключается, что это произойдет в ближайшие недели. Тогда «перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра», — сказано в материале.
Портал отмечает, что опасность развала украинского фронта связана с российским наступлением на город Красноармейск в ДНР. Его падение затруднит снабжение ключевых укрепрайонов ВСУ, взятие которых приведет к коллапсу всей обороны.
Российская армия продвигается в ДНР быстрыми темпами из-за начала операции ВСУ в Курской области, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru