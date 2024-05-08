В США заявили о росте количества сдающихся в плен боевиков ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины все чаще бегут с передовой и сдаются в плен российским военным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего советника Минобороны США, полковника американской армии в отставке Дугласа Макгрегора.

Алаудинов заявил, что украинские пленные просят гражданство России

По его словам, в будущем количество капитуляций может увеличиться. Как отметил эксперт, военные Украины либо отказываются воевать и отступают, либо сдаются в плен.

Ранее сдавшегося в плен бойца ВСУ приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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