Алаудинов заявил, что украинские пленные просят гражданство России
Некоторые украинские военные, взятые в плен в зоне специальной военной операции, просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости.
В частности, гражданство РФ получил уроженец Донбасса, служивший в 426 батальоне 142 бригады ВСУ Валерий Шевченко, который добровольно перешел на сторону армии России.
«Этот боец... он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину) с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили... гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен», — отметил Алаудинов.
Командир «Ахмата» указал, что российские военные «не имеют ничего против» народа Украины и показывают настрой в отношении бойцов противника, готовых «сложить оружие и сдаться в плен, чтобы остаться живыми».
Ранее служивший в колонии для военнопленных священник Олег рассказал о настроениях украинских пленных. По его словам, бойцы ВСУ просят не добавлять их в списки на обмен, военные не хотят вновь попадать в «мясорубку», отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru