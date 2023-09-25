В США заявили о причастности НАТО к удару по штабу Черноморского флота

По его словам, этого не могло произойти без участия Великобритании, США и НАТО. Отмечается, что во время ракетной атаки по полуострову в воздухе находился самолет-разведчик НАТО Boeing P-8 Poseidon – сложная разведывательная техника предназначена для сбора информации и радиоэлектронной борьбы.

Как считает Риттер, самолет был поднят в воздух с целью координации действий Вооруженных сил Украины. Экс-разведчик назвал ракетный удар не украинской атакой против России, а атакой НАТО против РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю с использованием британских ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

