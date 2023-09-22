Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю с использованием британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил Sky News.
Телеканал сослался на представителя украинской армии. Его имя не названо.
Украинские войска 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. В здании начался пожар.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в пятницу сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован. Спасатели разбирают поврежденные конструкции.
При ракетном ударе выбило окна в десяти жилых домах. Пострадавших среди местных жителей нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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