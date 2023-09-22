Sky News: ВСУ ударили по Севастополю ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю с использованием британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил Sky News.

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Телеканал сослался на представителя украинской армии. Его имя не названо.

Украинские войска 22 сентября нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. В здании начался пожар.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в пятницу сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован. Спасатели разбирают поврежденные конструкции.

При ракетном ударе выбило окна в десяти жилых домах. Пострадавших среди местных жителей нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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