Чудо! Икона в штабе Черноморского флота уцелела после атаки ВСУ

Деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Федора Ушакова чудом уцелела после атаки украинской армии на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя объявил об опасности ракетного удара

По его словам, Ушаков продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Отмечается, что деревянная рама сгорела, а образ святого на дереве уцелел.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю с использованием британских ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВСУЧерноморский Флот РФ

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