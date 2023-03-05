По его словам, у главы государства и его ближайшего окружения есть крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах. Макгрегор уверен, что Зеленский, когда закончится противостояние, сбежит туда задолго до того, как до него доберутся.

Эксперт указал, что главе государства не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации. Финансирование из Вашингтона открыло новые возможности для коррумпированных чиновников Украины. Они продают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных денег и прячут украденное за границей, подчеркнул Макгрегор.

Президент может сбежать после прекращения поставок вооружения Вашингтоном в адрес Киева и поселиться в пригороде Майами.

