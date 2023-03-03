Экс-разведчик США Риттер допустил бунт ВСУ против Зеленского

Тяжелое положение на фронте может спровоцировать украинскую армию на бунт против президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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В случае дальнейших неудач на фронте ВСУ предпримут попытку сместить Зеленского с должности, считает эксперт. По его мнению, при таком развитии событий Киеву придется признать поражение в противостоянии с РФ.

Риттер заявил, что боеприпасов украинской армии хватит до лета. Восполнить запасы ВСУ НАТО не сможет, полагает бывший разведчик.

По его словам, США неоднократно давали понять Зеленскому, что запас вооружений подходит к концу.

Президент Украины ранее признал, что ВСУ не хватает танков, артиллерии и боеприпасов, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСШАУкраина
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