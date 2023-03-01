Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США
Украинский лидер Владимир Зеленский в скором времени может сбежать в Соединенные Штаты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советника американского Министерства обороны полковника Дугласа Макгрегора.
По его словам, президент может сбежать после прекращения поставок вооружения Вашингтоном в адрес Киева. Макгрегор не исключил, что Зеленский поселится в пригороде Майами.
Как отметил экс-советник Пентагона, у США нет большой армии, если сравнивать страну с Россией.
Ранее Макгрегор заявил, что политика президента Владимира Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Германия поставила Киеву системы ПВО в ущерб собственной безопасности
- В Петербурге арестовали подростка после потасовки в ТЦ «Галерея»
- Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США
- Вучич опроверг договоренности с ЕС по вопросу Косова
- Маск заявил об окружении Артемовска российской армией
- Военный аналитик рассказал о параметрах упавшего под Коломной дрона
- Туроператоры предупредили о росте цен на отдых из-за новых санкций
- Bloomberg: украинские войска, вероятно, уйдут из Артемовска
- Бывший разведчик США Риттер предупредил о конце света из-за попыток победить Россию
- Политолога Глеба Павловского кремируют в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru