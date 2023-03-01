Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США

Украинский лидер Владимир Зеленский в скором времени может сбежать в Соединенные Штаты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего советника американского Министерства обороны полковника Дугласа Макгрегора.

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По его словам, президент может сбежать после прекращения поставок вооружения Вашингтоном в адрес Киева. Макгрегор не исключил, что Зеленский поселится в пригороде Майами.

Как отметил экс-советник Пентагона, у США нет большой армии, если сравнивать страну с Россией.

Ранее Макгрегор заявил, что политика президента Владимира Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СШАСпецоперацияВладимир Зеленский
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