Бывший советник Пентагона заявил о скором побеге Зеленского в США

По его словам, президент может сбежать после прекращения поставок вооружения Вашингтоном в адрес Киева. Макгрегор не исключил, что Зеленский поселится в пригороде Майами.

Как отметил экс-советник Пентагона, у США нет большой армии, если сравнивать страну с Россией.

Ранее Макгрегор заявил, что политика президента Владимира Путина позволила России избежать финансовой зависимости от Запада.

