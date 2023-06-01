В США заявили, что Зеленский не одержит победу в конфликте с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский должен признать, что не одержит победу в конфликте с Москвой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди.

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«У Украины нет шансов на победу. ... Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров», – сказал он. Эксперт указал, что США не прикладывают никаких усилий для прекращения противостояния, а поощряют украинского президента в его провокациях. Кроме того, американские власти продолжают настаивать на поддержке Киева «до самого конца».

Ранее Джиральди заявил, что президент РФ Владимир Путин предлагает миру лучшую модель отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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