Киев допустил удар ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Storm Shadow.
По его словам, Киев нанесет удары по всем объектами, которые будут представлять угрозу. Решение остается за военными, сказал он.
«Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», - заявил секретарь СНБ в эфире «24 канала».
Данилов ранее отметил, что украинская армия может начать контрнаступление «когда угодно», передает «Радиоточка НСН».
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