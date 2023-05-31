Киев допустил удар ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Storm Shadow.

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По его словам, Киев нанесет удары по всем объектами, которые будут представлять угрозу. Решение остается за военными, сказал он.

«Все впереди, и не нужно спешить. Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат», - заявил секретарь СНБ в эфире «24 канала».

Данилов ранее отметил, что украинская армия может начать контрнаступление «когда угодно», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РакетыКрымский МостУкраина

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