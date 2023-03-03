Офицер ЦРУ Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений

Он отметил, что подход о том, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, разумен. По словам Джиральди, США стремятся к односторонней модели, которая регулируется якобы «нормами международного права».

Ранее политолог из США Джон Миршаймер отмечал в интервью The New Yorker, что Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине не из-за своих «имперских» амбиций, а в связи с намерением Запада загнать Москву в угол, сообщает НСН.

