Офицер ЦРУ Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений
Модель российского лидера Владимира Путина о многополярности лучше, чем тот миропорядок, который хотят навязать Соединенные Штаты. Такое заявление сделал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что подход о том, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, разумен. По словам Джиральди, США стремятся к односторонней модели, которая регулируется якобы «нормами международного права».
Ранее политолог из США Джон Миршаймер отмечал в интервью The New Yorker, что Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию на Украине не из-за своих «имперских» амбиций, а в связи с намерением Запада загнать Москву в угол, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru