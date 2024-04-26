В США заявили, что выделенного $61 млрд на военную поддержку Украины не хватит надолго
Выделенного Соединенными Штатами 61 млрд долларов на военную поддержку Украины не хватит надолго, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, вскоре американские власти будут настаивать на новом пакете помощи Киеву. «Они захотят больше денег для Украины и уже заявляют об этом», – считает парламентарий.
Грин отметила, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон вновь уступит давлению представителей Демократической партии, поддержав очередное финансирование Украины.
Соединенные Штаты уже начали процесс передачи оружия Киеву в рамках нового пакета военной поддержки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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