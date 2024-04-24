Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине, который ранее был одобрен Конгрессом страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Также американский лидер заявил, что поставки военной помощи Киеву начнутся «в ближайшие часы».
«Это хороший день для Америки. Это хороший день для Европы. Это хороший день для мира во всем мире. Это имеет большое значение... Это сделает мир безопаснее», - заявил Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей конгресса США и спикера Майка Джонсона за одобрение помощи и указал, что благодаря помощи Вашингтона Киев сможет победить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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