США начнут поставки оружия ВСУ в ближайшие дни

Соединенные Штаты уже начали процесс передачи оружия Киеву в рамках нового пакета военной поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Минобороны Патрика Райдера.

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По его словам, первые поставки ожидаются в ближайшие дни, вооружение будет доставлено за несколько дней.

В пакет могут войти средства ПВО и боеприпасы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеСША

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