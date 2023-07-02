В США заявили, что ввод войск НАТО на Украину приведет к прямой конфронтации с РФ

Она назвала Россию государством с самым большим ядерным потенциалом в мире, отметив, что глава США Джо Байден и его администрация говорят о третьей мировой и ядерной войне так, как будто это всего лишь еще один конфликт.

Ранее Габбард заявила, что цель США на Украине — расширение НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

