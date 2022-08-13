Байден через украинский кризис стремится к госперевороту в России ради «нового мирового порядка»

«Несмотря на все нотации и крокодиловы слезы, демократам всегда было плевать на мораль. Как на народ Украины, так и на защиту демократии. Цель — смена режима в России и раздуть конфликт для усиления НАТО и удовлетворения аппетитов военно-промышленных корпораций. А для Джо Байдена это еще, цитата, "новый мировой порядок", во главе которого, как он говорит, мы должны встать. И он его будет строить. Даже если для этого придется поставить нас всех на грань ядерной катастрофы», — считает ветеран войны в Ираке.

Также бывшая конгрессвумен заявила, что экономическое давление США на Россию хуже влияют на Вашингтон, чем на Москву, потому что решения Байдена создали условия для роста цен на фоне финансовой помощи Киева.

По словам Тулси Габбард, цена выполнения повестки для «вечного» Вашингтона не важна – «никакие последствия, никакое число смертей, разрушений и страданий», сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мир не должен игнорировать признания американских чиновников в подготовке государственных переворотов. Об этом он сообщил в Twitter, комментируя высказывания Джона Болтона.

