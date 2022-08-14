Экс-конгрессмен: Цель США на Украине - расширение НАТО

По ее словам, Соединенные Штаты используют конфликт вокруг Украины, чтобы еще сильнее надавить на Москву, а также расширить Североатлантический альянс и подпитать свой национальный военно-промышленный комплекс.

«Речь идет о смене режима в России и использовании этой войны для расширения НАТО и подпитки военно-промышленного комплекса», — сообщила политик.

Габбард напомнила, что глава государства Джо Байден заявлял о своем намерении установить новый порядок в мире.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

