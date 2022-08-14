Экс-конгрессмен: Цель США на Украине - расширение НАТО

Вашингтон никогда не собирался защищать моральные ценности на Киева и украинский народ, заявила в эфире телеканала Fox News бывший конгрессмен США Тулси Габбард.

Медведев заявил, что Россия «поставит на место всех оборзевших недругов»

По ее словам, Соединенные Штаты используют конфликт вокруг Украины, чтобы еще сильнее надавить на Москву, а также расширить Североатлантический альянс и подпитать свой национальный военно-промышленный комплекс.

«Речь идет о смене режима в России и использовании этой войны для расширения НАТО и подпитки военно-промышленного комплекса», — сообщила политик.

Габбард напомнила, что глава государства Джо Байден заявлял о своем намерении установить новый порядок в мире.

Ранее политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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