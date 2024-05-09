В США заявили, что в НАТО недооценили мощь ВС РФ

Он указал на лучших командиров, имеющихся в распоряжении российской армии, а также новую тактику и технику, которые помогли Москве остановить разработанное НАТО наступление Украины. Как отметил Брайен, план НАТО состоял в том, чтобы изолировать российских военных от Крыма, а затем нанести удар по Крымскому мосту и захватить полуостров.

Ранее сообщалось, что Киев до середины июля 2024 года предпримет попытку разрушить Крымский мост. Киев может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

