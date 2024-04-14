Sun: Украина планирует разрушить Крымский мост до середины июля
Киев до середины июля 2024 года предпримет попытку разрушить Крымский мост, пишет британское издание Sun.
«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост к середине июля», - говорится в публикации.
По информации газеты, Киев может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow для удара по дорожному полотну. Для разрушения опор украинские чиновники намерены задействовать беспилотные катера, утверждает издание.
В недавнем интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, которое включает разрушение Крымского моста, сообщает «Радиоточка НСН».
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