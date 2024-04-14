Sun: Украина планирует разрушить Крымский мост до середины июля

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат мост к середине июля», - говорится в публикации.

По информации газеты, Киев может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow для удара по дорожному полотну. Для разрушения опор украинские чиновники намерены задействовать беспилотные катера, утверждает издание.

В недавнем интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке плана нового контрнаступления, которое включает разрушение Крымского моста, сообщает «Радиоточка НСН».

