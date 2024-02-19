«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — заявил законодатель. По его словам, Вашингтон не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в течение неопределенно долгого времени продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе.

Парламентарий призвал лидеров Запада опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Россией.

Ранее американский миллиардер Илон Маск считает, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

