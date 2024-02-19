В США заявили, что Украине придется отдать большие территории ради мира
Украине придется заключить мир с Россией и смириться с большими территориальными потерями, сообщил изданию Politico сенатор США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
«Любое мирное урегулирование потребует некоторых значительных территориальных уступок от Украины, а у нас будет мирное соглашение, потому что это единственный выход из конфликта», — заявил законодатель. По его словам, Вашингтон не обладает достаточными производственными мощностями, чтобы в течение неопределенно долгого времени продолжать масштабный конфликт в Восточной Европе.
Парламентарий призвал лидеров Запада опубликовать конкретные сроки, в которые завершится противостояние с Россией.
Ранее американский миллиардер Илон Маск считает, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что Украине придется отдать большие территории ради мира
- В Верховной Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия
- Российские бойцы нашли трофейное западное оружие в Авдеевке
- СМИ: Германия передала Украине непригодную технику по завышенной цене
- Нетаньяху назвал «красной линией» сравнение ситуации в Газе с Холокостом
- Актриса Эмма Стоун получила премию BAFTA
- На Украине назвали катастрофой дефицит кадров из-за мобилизации в ВСУ
- Биолог: растворимый кофе опасен для здоровья
- «Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм
- В США предостерегли НАТО от конфликта с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru