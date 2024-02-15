СМИ: Трамп в случае переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам

По данным источников агентства, советники политика обсуждают возможную инициативу по организации переговоров с участием президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина уже в начале возможного второго президентского срока Трампа.

Один советник заявил, что подтолкнуть Киев к переговорам может обещание Вашингтона сократить военную помощь, тогда как ее увеличение лишь рискует спровоцировать Москву.

Также окружение Трампа обсуждает предложение по реформированию НАТО таким образом, чтобы статья 5 устава организации о коллективной обороне применялась только к странам-членам, выполняющим цели по взносам на оборону.

Ранее в Польше заявили, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, является «переходом границ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

