Маск согласился, что США и ЕС мешают мирным переговорам по Украине
17 февраля 202410:18
Американский миллиардер Илон Маск считает, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.
Журналисты канала Wall Street Silver написали в соцсети Х (бывший Twitter), что финансирование Киева со стороны Запада мешает началу мирных переговоров с Москвой, сообщает RT.
«Верно», — подчеркнул Маск в комментарии.
Ранее Илон Маск заявил, что предоставление Киеву новых денег на военные нужды не помогают украинским Вооруженным силам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru