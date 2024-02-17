Журналисты канала Wall Street Silver написали в соцсети Х (бывший Twitter), что финансирование Киева со стороны Запада мешает началу мирных переговоров с Москвой, сообщает RT.

«Верно», — подчеркнул Маск в комментарии.

Ранее Илон Маск заявил, что предоставление Киеву новых денег на военные нужды не помогают украинским Вооруженным силам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









