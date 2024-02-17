Маск согласился, что США и ЕС мешают мирным переговорам по Украине

Американский миллиардер Илон Маск считает, что политика США и ЕС мешает мирным переговорам по Украине.

СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине

Журналисты канала Wall Street Silver написали в соцсети Х (бывший Twitter), что финансирование Киева со стороны Запада мешает началу мирных переговоров с Москвой, сообщает RT.

«Верно», — подчеркнул Маск в комментарии.

Ранее Илон Маск заявил, что предоставление Киеву новых денег на военные нужды не помогают украинским Вооруженным силам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: EPA / ТАСС
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