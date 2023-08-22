В США заявили, что Украине потеряет значительную территорию
Украина лишится значительных территорий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление на YouTube американского журналиста Джексона Хинкла.
По его словам, это произойдет, если в бывшей советской республике продолжатся боевые действия. При этом Россия достигнет своих целей, а Украина потеряет выход к морю. Журналист считает, что Польша вторгнется на запад страны с помощью Вашингтона. Хинкл отметил, что именно Москва урегулирует ситуацию на Украине на своих условиях.
Ранее стало известно, что Польша готовится к войне на фоне поражения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru