Макрон: Россия угрожает Европе
Действия России представляют крупнейшую угрозу для Европы, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, российская угроза существует «от Кавказа до Арктики». Глава государства назвал эту угрозу «подготовленной, организованной и постоянной».
«Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — отметил Макрон.
Ранее президент Франции заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru