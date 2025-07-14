Макрон: Россия угрожает Европе

По его словам, российская угроза существует «от Кавказа до Арктики». Глава государства назвал эту угрозу «подготовленной, организованной и постоянной».

«Наше европейское будущее определяется этим и необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать ее ради сохранения мира», — отметил Макрон.

Ранее президент Франции заявил об отсутствии прогресса в дискуссиях с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

