СМИ: На украинский конфликт влияет развитие БПЛА

Массовые поставки беспилотных летательных аппаратов и их быстрое развитие стали причиной заморозки линии фронта на Украине, сообщает The Wall Street Journal.

«Дрон-матка»: В России восхитились новым китайским кораблем-носителем для БПЛА

Количество атак с использованием беспилотников растет. БПЛА могут не только доставлять боеприпасы и медикаменты, но и эвакуировать погибших или раненых. Беспилотники отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по технике и живой силе.

По данным издания, наибольшее влияние на конфликт оказали FPV-дроны. Их обилие сыграло ключевую роль в заморозке линии фронта, так как всё, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью дронов.

Ранее стало известно, что Киеву ничего не может противопоставить беспилотным системам России. РФ постоянно задействует новые тактики и технологии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры