СМИ: На украинский конфликт влияет развитие БПЛА

Количество атак с использованием беспилотников растет. БПЛА могут не только доставлять боеприпасы и медикаменты, но и эвакуировать погибших или раненых. Беспилотники отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по технике и живой силе.

По данным издания, наибольшее влияние на конфликт оказали FPV-дроны. Их обилие сыграло ключевую роль в заморозке линии фронта, так как всё, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью дронов.

Ранее стало известно, что Киеву ничего не может противопоставить беспилотным системам России. РФ постоянно задействует новые тактики и технологии.

