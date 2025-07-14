СМИ: На украинский конфликт влияет развитие БПЛА
Массовые поставки беспилотных летательных аппаратов и их быстрое развитие стали причиной заморозки линии фронта на Украине, сообщает The Wall Street Journal.
Количество атак с использованием беспилотников растет. БПЛА могут не только доставлять боеприпасы и медикаменты, но и эвакуировать погибших или раненых. Беспилотники отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по технике и живой силе.
По данным издания, наибольшее влияние на конфликт оказали FPV-дроны. Их обилие сыграло ключевую роль в заморозке линии фронта, так как всё, что находится в радиусе около 20 км от линии соприкосновения, теперь может стать целью дронов.
Ранее стало известно, что Киеву ничего не может противопоставить беспилотным системам России. РФ постоянно задействует новые тактики и технологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru