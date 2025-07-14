Сенатор Грэм призвал следить за новостями об арестованных российских активах
В США сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) намекнул в эфире телеканала CBS News, что важное заявление американского лидера Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов Москвы.
«Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — указал парламентарий.
Грэм призвал обратить внимание на план по продаже США большого количества оружия странам Европы, которое может принести пользу Киеву.
Ранее стало известно, что президент США может выделить финансовую помощь Киеву. Это должно послать сигнал России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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