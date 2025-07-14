СМИ: Военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области
Четыре бойца из Молдавии погибли и ещё двое получили ранения при ударе ВС России по полигону Вооруженных сил Украины в Давыдов Броде в Херсонской области, сообщает Telegram-канал Молдовsky.
Это произошло в конце июня. На полигоне проходили подготовку десять солдат и офицеров армии Молдавии. Родственникам погибших выплачены компенсации и заключены соглашения о неразглашении.
Военные были направлены на Украину по личной договорённости президента Молдавии Майи Санду и лидера Украины Владимира Зеленского для «обмена опытом».
Ранее российские военные нанесли ракетный удар «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода. Было уничтожено более 10 автомобилей, потери среди личного состава ВСУ превысили 70 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru