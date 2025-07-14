СМИ: Военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области

Это произошло в конце июня. На полигоне проходили подготовку десять солдат и офицеров армии Молдавии. Родственникам погибших выплачены компенсации и заключены соглашения о неразглашении.

Военные были направлены на Украину по личной договорённости президента Молдавии Майи Санду и лидера Украины Владимира Зеленского для «обмена опытом».

Ранее российские военные нанесли ракетный удар «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода. Было уничтожено более 10 автомобилей, потери среди личного состава ВСУ превысили 70 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

