СМИ: Военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области

Четыре бойца из Молдавии погибли и ещё двое получили ранения при ударе ВС России по полигону Вооруженных сил Украины в Давыдов Броде в Херсонской области, сообщает Telegram-канал Молдовsky.

МО РФ: «Искандер» уничтожил свыше 70 военных на полигоне ВСУ в Херсонской области

Это произошло в конце июня. На полигоне проходили подготовку десять солдат и офицеров армии Молдавии. Родственникам погибших выплачены компенсации и заключены соглашения о неразглашении.

Военные были направлены на Украину по личной договорённости президента Молдавии Майи Санду и лидера Украины Владимира Зеленского для «обмена опытом».

Ранее российские военные нанесли ракетный удар «Искандером» по полигону ВСУ в районе Давыдова Брода. Было уничтожено более 10 автомобилей, потери среди личного состава ВСУ превысили 70 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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