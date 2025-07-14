СМИ: Россияне сдают билеты на фестиваль в Баку из-за отмены артистов
Россияне массово отказываются от посещения популярного музыкального фестиваля Dream Fest 2025 в Баку, сообщает Telegram-канал Shot.
Это происходит из-за того, что организаторы отменили выступления российских артистов. Российские туристы возмутились из-за того, что с лайн-апа мероприятия убрали «Руки вверх!», Клаву Коку, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьеху. Их место займут малоизвестные местные исполнители.
Российские путешественники, планировавшие приехать в Баку на фестиваль, теперь массово сдают билеты. Еще одной причиной стало то, что организаторы до сих пор не везде поменяли информацию на актуальную, что может вводить некоторых в заблуждение.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Азербайджан должны остаться партнерами и союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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