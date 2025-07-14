Путин заявил, что либо Россия будет суверенной, либо ее не будет вообще

Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, сообщил журналисту Павлу Зарубину глава государства Владимир Путин.

«Не потому что с кем-то мы хотели конфронтировать и спорить, нет, просто Россия такая страна, которая по-другому жить не может», — заявил глава государства.

Путин отметил, что счел правильным обозначить озабоченность Москвы.

Также президент рассказал, что написал мюнхенскую речь пока летел в самолете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

