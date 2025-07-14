В США назвали причину приостановки военной помощи Киеву
Министр обороны США Пит Хегсет решил приостановить военную помощь Украине после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, сообщает The Wall Street Journal.
Он написал, что запросы Киева на поставки оружия могут истощить запасы Пентагона. Хотя документ не содержал каких-либо рекомендаций, но внес свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Украине. Колби считает, что США нужно сконцентрироваться на противодействии Китаю.
Американский лидер Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников Пентагона за объявление о частичной приостановке поставок оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США назвали причину приостановки военной помощи Киеву
- Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30
- Сенатор Грэм призвал следить за новостями об арестованных российских активах
- СМИ: На украинский конфликт влияет развитие БПЛА
- Путин заявил, что либо Россия будет суверенной, либо ее не будет вообще
- СМИ: Военные из Молдавии погибли на полигоне ВСУ в Херсонской области
- Овечкину подарили автомобиль в честь его рекорда в НХЛ
- 31 человек отравился хлором в екатеринбургском термальном комплексе
- СМИ: В Англии сразу после взлета разбился самолет
- Овечкин отметил рекорд в НХЛ, сделав дорогие подарки одноклубникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru