В США назвали причину приостановки военной помощи Киеву

Министр обороны США Пит Хегсет решил приостановить военную помощь Украине после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: США могут выделить Киеву оружия на сотни миллионов долларов

Он написал, что запросы Киева на поставки оружия могут истощить запасы Пентагона. Хотя документ не содержал каких-либо рекомендаций, но внес свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Украине. Колби считает, что США нужно сконцентрироваться на противодействии Китаю.

Американский лидер Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников Пентагона за объявление о частичной приостановке поставок оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:КитайУкраинаСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры