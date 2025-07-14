В США назвали причину приостановки военной помощи Киеву

Он написал, что запросы Киева на поставки оружия могут истощить запасы Пентагона. Хотя документ не содержал каких-либо рекомендаций, но внес свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Украине. Колби считает, что США нужно сконцентрироваться на противодействии Китаю.

Американский лидер Дональд Трамп в частных разговорах выражал недовольство в отношении чиновников Пентагона за объявление о частичной приостановке поставок оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

