Установлена причина массового отравления водой в Дагестане

В Дагестане причиной массового отравления в Магарамкентском районе стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Дагестане отравились водой более 300 человек

Как оказалось, местом аварии был участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Также на участке обнаружили нарушение зоны санитарной охраны водоисточника, несоблюдение санитарных зон на магистральных водоводах, в результате чего по линии трассировки труб были построены объекты индивидуального жилищного строительства.

Ранее глава ЖКХ Магарамкентского района Дагестана был арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДагестанОтравления

Горячие новости

Все новости

партнеры