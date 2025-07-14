Установлена причина массового отравления водой в Дагестане

Как оказалось, местом аварии был участок водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр. Также на участке обнаружили нарушение зоны санитарной охраны водоисточника, несоблюдение санитарных зон на магистральных водоводах, в результате чего по линии трассировки труб были построены объекты индивидуального жилищного строительства.

Ранее глава ЖКХ Магарамкентского района Дагестана был арестован по делу о массовом отравлении людей водой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

