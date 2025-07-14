Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30
14 июля 202501:38
Количество стран-участниц «коалиции желающих» для помощи Киеву достигло 30, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
По его словам, генштаб коалиции создан и находится в Париже. Глава государства сказал, что существует постоянная угроза Европе со стороны России. Он призвал европейские страны «самоорганизоваться» и ответить на это ради сохранения мира.
Ранее Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское небо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru