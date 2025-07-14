Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

Два украинских БПЛА уничтожены этим вечером вне зоны проведения СВО Часть жителей Льговского района Курской области вторые сутки остаётся без света из-за ураганов Авария на водоводе стала причиной отравления жителей нескольких сёл в Дагестане Автомобильная очередь на Крымскому мосту превысила 1,5 тыс машин с обеих сторон 65 лесных пожаров потушили в России за сутки Льва и львенка, которые незаконно «работали» фотомоделями, передали в Московский зоопарк