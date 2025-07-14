Макрон: Количество стран коалиции желающих для помощи Украине достигло 30

Количество стран-участниц «коалиции желающих» для помощи Киеву достигло 30, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

СМИ: Шесть стран из «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину

По его словам, генштаб коалиции создан и находится в Париже. Глава государства сказал, что существует постоянная угроза Европе со стороны России. Он призвал европейские страны «самоорганизоваться» и ответить на это ради сохранения мира.

Ранее Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» планируют патрулировать украинское небо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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