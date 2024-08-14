В США заявили, что Украина теряет позиции на поле боя и несет большие потери
В Соединенных Штатах и Европе начинают понимать необходимость завершения конфликта вокруг Украины до падения армии, заявил Weapons and Strategy экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
По его словам, Вооруженные силы Украины неуклонно теряют позиции на поле боя и несут большие потери. Эксперт указал, что украинский президент Владимир Зеленский «начинает играть в азартные игры» на фоне ухудшающихся условий в стране. При этом он сталкивается с такими проблемами, как состояние украинской армии и сопротивление набору новых солдат.
Ранее бывший американский посол в России Джон Салливан заявил, что Украина останется приоритетом для американских властей независимо от исхода предстоящих выборов президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru