По его словам, Вооруженные силы Украины неуклонно теряют позиции на поле боя и несут большие потери. Эксперт указал, что украинский президент Владимир Зеленский «начинает играть в азартные игры» на фоне ухудшающихся условий в стране. При этом он сталкивается с такими проблемами, как состояние украинской армии и сопротивление набору новых солдат.

Ранее бывший американский посол в России Джон Салливан заявил, что Украина останется приоритетом для американских властей независимо от исхода предстоящих выборов президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

