Экс-посол Салливан: Украина останется приоритетом для США

Украина останется приоритетом для американских властей независимо от исхода предстоящих выборов президента США, сообщил телеканалу CNN бывший американский посол в России Джон Салливан.

Трамп: Украине не хватает военных для продолжения конфликта

По его словам, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон будет нацелен на прекращение военных действий без признания потери Киевом бывших территорий. При этом администрация Трампа продолжит поставлять оружие на Украину в виде «соглашения о ленд-лизе».

Экс-дипломат объяснил это тем, что Трамп не любит проигрывать. «И если его будут воспринимать как человека, который потерял Украину, это не будет хорошо для него», — отметил Салливан.

Также он отметил, что Киев перешел «красную линию» при нападении на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников (на фото посол США Джон Салливан)
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаСШАПосольство США

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