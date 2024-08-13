Экс-посол Салливан: Украина останется приоритетом для США

По его словам, в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа Вашингтон будет нацелен на прекращение военных действий без признания потери Киевом бывших территорий. При этом администрация Трампа продолжит поставлять оружие на Украину в виде «соглашения о ленд-лизе».

Экс-дипломат объяснил это тем, что Трамп не любит проигрывать. «И если его будут воспринимать как человека, который потерял Украину, это не будет хорошо для него», — отметил Салливан.

Также он отметил, что Киев перешел «красную линию» при нападении на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

